Detenido en Moscú un directivo de firma rusa de Karpersky

Kaspersky Lab confirmó el reporte del respetado periódico ruso Kommersant sobre la detención de Ruslan Stoyanov, responsable de su unidad de investigación. Stoyanov fue detenido junto con un agente de inteligencia del Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) y ambos afrontan cargos de traición, según Kommersant.

La detención de Stoyanov "no tiene nada que ver con Kaspersky Lab y sus operaciones", indicó la portavoz de la compañía Maria Shirokova, indicando que no tenía información sobre los cargos en contra del directivo. Shirokova añadió que el sitio web de dirección de la empresa no muestra a Stoyanov como alto directivo a pesar de que dirigía un departamento.

Stoyanov trabajó a principios de la década de 2000 en la Unidad de Cibercrimen del Ministerio ruso del Interior, según su perfil en LinkedIn.

Agencias de inteligencia de Estados Unidos han acusado a Rusia de interferir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos a través de ataques informáticos para ayudar a Donald Trump a ganar los comicios, una acusación que Moscú ha rechazado. Funcionarios de Estados Unidos y la Unión Europea han acusado también a Rusia de ciberataques contra otras instituciones occidentales y expresado su preocupación por que Rusia pueda intentar influir en las elecciones de este año en Alemania, Francia y Holanda.

En un primer momento no estaba claro si las detenciones estaban relacionadas de alguna manera con estas acusaciones.

El departamento de prensa de la FSB no estaba disponible en un primer momento para hacer comentarios.