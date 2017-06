“Despacito” interfiere torre de control aeropuerto argentino

El episodio se prolongó hasta que los controladores del aeropuerto localizado en las afueras de Buenos Aires lograron comunicarse con el piloto para advertirle que tenía trabado el pulsador del micrófono y no conllevó “riesgo o peligro”, explicó a The Associated Press un representante de la seguridad aeronáutica que no se identificó por no estar habilitado para hablar con la prensa.

“Señor, bloqueó la frecuencia todo el tiempo, 15 minutos, y se escuchó todo, salió todo al aire", le recriminó una mujer desde la torre de control al desconcertado piloto, que atinó a pedir “mil disculpas”.

La mujer le advirtió que había aeronaves afectadas. “Tengo tráfico que tuvo que cambiar de frecuencia (de comunicación) para el despegue porque usted lo estaba bloqueando”, sostuvo mientras lo conminaba a estar más atento.

Al comentar el episodio, el piloto Carlos Rinzelli, experto en aeronavegación, dijo en su cuenta de Twitter que “fue un bloqueo de la frecuencia principal” de la torre de control y que el problema fue “muy bien resuelto” por la controladora sin que supusiera un riesgo para la seguridad aérea.

Asimismo señaló a la prensa que “la torre de control no pierde operatividad” porque la controladora le pide a los pilotos de otras aeronaves que se comuniquen por una frecuencia distinta.