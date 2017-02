¿Desde qué edad una persona puede ser juzgada como adulto?

Ambos estados consideran propuestas para elevar la edad de responsabilidad penal a 18 años. Los defensores del cambio dicen que ello podría ahorrar millones de dólares mediante la prestación de servicios de rehabilitación que necesitan los jóvenes para no delinquir otra vez.

La propuesta también permitiría a los jóvenes delincuentes evitar que esas faltas queden registradas como antecedentes penales de adultos, algo que puede afectar sus oportunidades para buscar vivienda, préstamos y educación superior.

Luis Padilla recuerda el terror que sintió cuando, a los 16 años, fue arrestado por un cargo de robo y encerrado con adultos en la famosa cárcel de Rikers Island, en Nueva York. Dijo que fingió tener tendencias suicidas para que fuera transferido a una celda relativamente más segura.

"Incluso ahora, si veo un autobús de Rikers, empiezo a sentirme nervioso y asustado", dijo Padilla, ahora de 23 años y quien fue puesto en libertad después de dos meses. Ahora trabaja por las noches en un almacén en Harlem.

"No puedes ir a una cabina de bronceado sin el permiso de tus padres si no tienes 18 años", comentó Paige Pierce, directora ejecutiva del grupo defensor de menores de edad Families Together (Familias juntas) en el estado de Nueva York.

"Votar, incorporarse a las fuerzas armadas y comprar cigarrillos, todas son cosas que no se les permite a los menores de edad. Entonces, ¿por qué en esta área sí consideraríamos a alguien de 16 y 17 años como adultos?".

Los defensores de los menores de edad dicen que las investigaciones científicas son claras: el cerebro de una persona de 16 o 17 años no está completamente desarrollado y el sistema penal creado para los adultos no incluye la participación de los padres o de la comunidad para salud mental, educación pública y servicios sociales que los jóvenes necesitan para hacer una vida alejada de la delincuencia.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades encontraron que los jóvenes en el sistema de justicia penal para adultos tienen un 34% más de probabilidades de ser arrestados de nuevo que los del sistema juvenil, lo que cuesta a los estados millones más.