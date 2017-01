Desaparece avioneta con 5 pasajeros en selva colombiana

Voceros de la entidad dijeron a The Associated Press que el Cessna —con matrícula HK 2155— sobrevolaba el sector rural de Puerto Inírida, en el departamento de Guainía, y que se reportó perdida en horas de la tarde del lunes. No se informó de inmediato a qué empresa pertenecía la aeronave ni detalles del vuelo.

Las autoridades esperan iniciar en las próximas horas la búsqueda de la avioneta por aire y tierra con el apoyo de un helicóptero de la fuerza aérea colombiana y de un grupo de indígenas que conoce esa zona selvática, se informó.