Desaire a Juegos Olímpicos amenazaría paz laboral en la NHL

"No me sorprendería", afirmó. "No creo que a alguien le sorprenda en este momento".

El lunes, la NHL anunció que no participará en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018. Y el desaire a la justa programada para febrero del año próximo en Corea del Sur acabó con la armonía que parecía haberse creado después del regreso de la Copa Mundial de Hockey del año pasado.

Para muchos jugadores, también pareció una decisión contradictoria, dado que la NHL ha organizado partidos en Europa y toma varias medidas para posicionarse en China, sede de los siguientes Juegos de Invierno en 2022.

Si bien la participación olímpica no sería un tema lo suficientemente importante como para que los más de 700 jugadores amenacen con irse a huelga a partir de 2020, la frustración sobre la manera en que la situación fue manejada llevó a muchos a preguntarse si las negociaciones para el próximo contrato colectivo tomarán un giro desagradable.

"Existe la pregunta de si esto causó daño o más daño en la relación, al grado de que los jugadores decidan rescindir el contrato o hacer las negociaciones más conflictivas cuando ocurran", declaró el director del programa de derecho deportivo de la Universidad Tulane, Gabe Feldman. "Es un tema que tensa las relaciones, y podría ser un mal presagio para el siguiente acuerdo colectivo la posibilidad de que esto cause una falta de confianza de parte de los jugadores y una sensación de que, si bien los dueños de los equipos tal vez ejercieron su derecho, lo hicieron de una manera en que no tomaron en cuenta a los jugadores como socios".

La temporada se retrasó tres meses en 2012 antes que ambas partes sacaran adelante el actual contrato colectivo.

La liga ofreció un trato para participar en Pyeongchang el próximo año a cambio de extender el contrato colectivo hasta 2025, pero los jugadores rechazaron lo que Justin Faulk, defensa de los Hurricanes de Carolina, catalogó como un acuerdo "ridículo".

