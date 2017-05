Derby Kentucky: Sin favorito y con lluvia en el pronóstico

Classic Empire es el favorito de las apuestas y paga 4 a 1. Dos caballos, Always Dreaming y McCraken, son los segundos favoritos y pagan 5 a 1. Sumado a la posibilidad de lluvia, se trata de uno de los Derbys más impredecibles en mucho tiempo.

Todd Pletcher tendrá tres caballos en contienda _Always Dreaming, Tapwrit y Patch, el caballo tuerto. Steve Asmussen también inscribió a tres: Hence, Looking at Lee y Untrapped. El entrenador ha perdido en sus 15 intentos en el Derby, el único título importante que falta en su vitrina.

“Sería muy bueno agregar el Derby de Kentucky a esa lista”, dijo.

El entrenador Bob Baffert, cuatro veces ganador del Derby, no tiene ningún caballo este año.

“Hay mucha paridad. Hay algunos buenos caballos”, dijo. “Creo que Classic Empire probablemente es el mejor caballo en la carrera. Always Winning, el caballo de Todd, también tiene algo especial. Si logran descifrarlo, podría llevársela. El resto son enigmas”.

El pronóstico es que la lluvia termine unas horas antes del inicio de la carrera, lo que de todas formas dejaría la pista mojada.

Classic Empire ganó la carrera Juvenil de la Copa de Criadores el año pasado, cuando fue elegido como campeón de los dosañeros. Pero ha tenido lesiones de pezuñas y espalda, y además pasó por una etapa en la que no quiso entrenarse.

“Estamos contentos por estar donde estamos, tomando en cuenta lo que ha pasado en los dos últimos meses”, dijo el entrenador Mark Casse. “Me encanta ser el favorito, disfrutemos de esto”.