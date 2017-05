Derbez: La pasión es lo que nos hace muy sexys

Pero “no importa si tienes panza o estás chaparro (bajito), o lo que sea. Los latinos tenemos confianza”, señaló. “Si vas a un salón donde bailan salsa puedes ver a todos esos tipos y ellos no tienen problema con una panzota. Son tipos feos, pero están bailando tan sexy y son encantadores y cuentan chistes y están llenos de pasión. La pasión es lo que nos hace muy sexys”.

Salma Hayek, quien interpreta a la hermana de Derbez en la cinta, no se anduvo por las ramas: “No creo que sea un estereotipo, creo que es la verdad absoluta, somos sexys”, dijo con autoridad.

“¡No es justo que tengan ese estereotipo!”, protestó el actor estadounidense Rob Huebel.

“How To Be a Latin Lover” fue la más taquillera el pasado fin de semana de México, donde recaudó 137,9 millones de pesos (7,1 millones de dólares) en su debut. En Estados Unidos alcanzó el segundo puesto en su primer fin de semana, facturando 12,2 millones de dólares, y una semana más tarde sumó cerca de 5,3 millones de dólares más, y se colocó en el cuarto lugar.

En la cinta, Raquel Welch interpreta a una abuela guapa y rica, como las que le gusta seducir al personaje de Derbez. Pese a sus décadas de carrera exitosa como actriz y modelo, la emblemática actriz, considerada un símbolo sexual de los 60, admitió que no es la persona ideal para dar consejos de seducción.

“He estado casada cuatro veces y ninguna de ellas funcionó, así que no creo que sea la persona indicada para preguntárselo”, dijo Welch.

En su juventud, la actriz de 76 años nunca se quitó la ropa en sus proyectos profesionales. Su padre boliviano la educó de una forma tradicional y era tan estricto que incluso elegía los colores que podía usar y cómo debía lucir, relató. Y a ella eso le gustaba, le enorgullecía ser su hija.

“La gente me preguntaba, ‘¿por qué no hiciste una escena de desnudo en esa película?’. Y decía, ‘porque me pareció una imposición, soy una actriz, estoy aquí para hacer este papel, no para hacer un espectáculo desnudista’”, recordó.

Su carrera fue larga y exitosa en Hollywood, con películas como "Viaje fantástico" y "Un millón de años A.C." Welch posó muchas veces para Playboy a lo largo de los años, pero nunca desnuda, ni siquiera mostrando sus pechos, y llegó a calificar estos trabajos como aburridos.

“Llegaban al estudio con todo tipo de utilería cuando me tomaban fotos y eso me aterrorizaba”, dijo. “Les decía que se alejaran de mí porque así soy, no creo que haya nada especial sobre mí o sobre esa actitud”.

Welch tampoco ve con buenos ojos que las mujeres publiquen fotografías provocativas voluntariamente.

“Bueno, es un poco perturbador, porque cuando tanta gente lo hace se vuelve común y eso nunca será común para mí”, expresó. “No lo critico pero creo que hay algo entre un hombre y una mujer que tiene que construirse diferente”.

Rob Lowe interpreta al mejor amigo del personaje de Derbez, quien también se dedica a seducir mujeres mayores y ricas. El actor, que está casado, no pudo dar consejos sobre lo que funciona y lo que no en términos de seducción. Admitió además que si de pronto estuviera soltero “no sería bueno”.

“Cualquier cosa que hubiese funcionado lo han borrado con el paso del tiempo y las redes sociales”, dijo Lowe. “Todas las cosas que aprovechabas antes no podrían funcionar ahora con las redes sociales, se acabó. Veo a mis hijos de 20 años y esas son palabras mayores”.

Quizás el público pueda aprender algunos trucos de la cinta.