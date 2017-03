Depeche Mode espera hacer pensar un poco con su nuevo álbum

"Spirit" nos dice que nos han estado engañando y propone una revolución, condena a todo el mundo por traición y exhorta a la escoria egoísta a que apunten las armas hacia sí mismos. Y eso solo en la primera canción.

"Primero y principal, queríamos hacer un álbum divertido", dice impávido el compositor principal, Martin Gore, antes de acotar que "eso es un chiste".

El melancólico trío británico de música electrónica reapareció este mes con su primer material en cuatro años y el momento no podría ser más oportuno. Las 12 nuevas canciones parecen la banda sonora perfecta para un mundo sacudido por el Brexit y Donald Trump.

"Resulta un poco duro de escuchar", reconoce el cantante principal Dave Gahan. "Mira, esto es lo que hacemos. Se trata de crear estas atmósferas con el mundo en que vivimos como telón de fondo".

Con "Spirit" la banda continúa su evolución en el rock alternativo bajo la nueva guía del productor James Ford, quien ha trabajado con Florence and the Machine y los Arctic Monkeys.

El integrante Andy Fletcher dijo que Ford, quien también tocó la batería en muchos de los temas, logró "refrescarnos un poco". Las canciones están repletas de sintetizadores y fuertes ganchos y exploran de todo, desde la teoría económica del "trickle down" hasta los corazones rotos.

Gore, que participó en nueve de las canciones, dijo que el álbum podría sonar como una reacción a la situación política y cultural actual pero que de hecho fue escrito en la segunda mitad del 2015 y principios del 2016.

"El mundo estaba en un caos entonces y eso me deprimía mucho. Sentí que no podía sencillamente ignorarlo. Si iba a escribir y ser honesto conmigo mismo tenía que enfrentarlo", dijo.

"Quería decir que siento que perdimos un poco nuestro rumbo, que la humanidad ha perdido su camino espiritual. ... No hablo de ninguna denominación específica, hablo en un sentido general y, al señalar eso, quizás lleve a la gente a pensar un poco".

Depeche Mode saldrá en agosto de gira por Estados Unidos mezclando las nuevas canciones con éxitos del pasado, que incluyen "I Feel You" y "Walking In My Shoes".

"Trato de buscar canciones de otros discos que estén relacionadas con lo que estamos haciendo ahora", dijo Gahan, quien señaló que "Everything Counts" encajaría muy bien con las nuevas piezas. "Con suerte, habrá un par de pequeñas sorpresas".

Depeche Mode fue parte de una ola de bandas electrónicas británicas que llegaron a Estados Unidos en los 80, con canciones alegres como "Just Can't Get Enough". Maduraron con temas más filosos de contenido social, como "People Are People" y "Blasphemous Rumours", antes de alcanzar gran éxito en los 90 con "Violator", que incluyó los sencillos "Personal Jesus", "Enjoy the Silence" y "Policy of Truth".

