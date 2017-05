Denuncian retención de inmigrantes en cárcel de Oregon

La Asociación de Jefes de Policía del Estado de Oregon dice que la ley le “prohíbe a los policías de Oregon actuar como agentes de inmigración”.

Sin embargo, la directora de comunicaciones de Ellen Rosenblum, secretaria de Justicia del estado, le dijo a The Associated Press que la ley no es aplicable en esta situación.

“La ley estatal prohíbe utilizar recursos policiales para detectar o aprehender a personas que no han cometido ningún delito, pero pudieran estar violando las leyes de inmigración”, dijo Kristina Edmunson el viernes en un correo electrónico. “No parece que los recursos de NORCOR estén siendo utilizados para detectar o arrestar a personas, por lo que la ley de 1987 no se aplicaría en este caso”.

Algunos de los detenidos, si no es que todos, fueron transferidos a las instalaciones estatales desde el centro de detenciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Tacoma, Washington.

La relación entre la cárcel y el ICE ya existe desde hace algún tiempo, pero saltó a la atención pública esta semana después de que media docena de detenidos del ICE se declararon en huelga de hambre.

“Las condiciones de encarcelamiento son pésimas”, dijo Mat Dos Santos, director de asuntos legales de la Unión Americana de Libertades Civiles en Oregon. “La comida se compone principalmente de pan con poco valor nutricional. Ni siquiera se les dan calcetines. Los tienen que comprar. Viven en condiciones peores que las de las personas retenidas como delincuentes”.

Su única oportunidad de salir al aire libre es un pequeño espacio cercado por muros elevados, sin techo y con una red encima, dijo Dos Santos, que ha visitado a sus clientes en los edificios de techos bajos y sin ventanas ubicados en una zona industrial de The Dalles, a una cuadra del río Columbia.

Las autoridades en NORCOR no respondieron de inmediato a una llamada telefónica ni a un correo electrónico para solicitarles sus comentarios al respecto.

El ICE paga para que la cárcel, que opera con fondos públicos y da servicio a cuatro condados en el norte y el centro de Oregon, retenga a los detenidos, de acuerdo con un documento presupuestal de la instalación estatal.

Rose Richeson, portavoz del ICE, indicó en un correo electrónico el viernes que está reuniendo los detalles relativos a la relación de esa agencia con la cárcel estatal, pero indicó que el “Servicio de Control de Inmigración y Aduanas se toma muy en serio la salud, la seguridad y el bienestar de los que están bajo nuestro cuidado”.

___

Andrew Selsky está en Twitter como https://twitter.com/andrewselsky