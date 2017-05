Denuncian la detención de 65 militares en Venezuela

Associated Press

Associated Press

El director de la organización humanitaria Foro Penal Venezolano, Alonso Medina Roa, informó a The Associated Press sobre la detención de los 65 oficiales de diferentes fuerzas e indicó que hay otro grupo recluido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, que hasta el momento no ha sido presentado ante los tribunales ni se le ha permitido contactar a abogados.