DeMarcus Ware anuncia su retiro de la NFL

Ware anunció su decisión el lunes, mediante Twitter.

Junto a un par de fotos, que lo muestran con los uniformes de Dallas y Denver, Ware escribió: "Después de mucho pensar y rezar, he decidido aceptar lo desconocido y retirarme en mi carrera dentro de la NFL. Siguen presentándose oportunidades tentadoras para mí, y no me había sentido mejor en años. Sin embargo, la calidad de vida saludable a largo plazo pesó más que la pasión que alguna vez tuve por jugar".

La decisión es sorpresiva. Apenas hace dos meses, el linebacker criticó a quienes señalaban que había jugado su último partido en la NFL, luego que no logró concluir la campaña regular con los Broncos y se sometió a una cirugía lumbar.

Horas antes de que Ware anunciara su retiro, el gerente general de los Broncos, John Elway, había afirmado que el jugador tenía otros planes.

"Va a probar el mercado para ver qué hay", dijo. "Le comenté que probablemente eso es lo mejor que puede hacer en este momento. Seguiremos en contacto y veremos dónde está".

Tras el anuncio del retiro, los Broncos tuitearon "te vemos en Canton", la sede del Salón de la Fama. Por ese mismo medio, Elway felicitó a Ware y le agradeció el haber jugado con los Broncos.

Jerry Jones, el dueño de los Cowboys, comentó: "DeMarcus fue todo lo que pudimos haber querido en un jugador, en una persona y en un representante de la organización de los Cowboys. Fue uno de los jugadores más dominantes de la NFL en su posición durante esta época, y uno de los jugadores más dinámicos en la historia de Dallas".

Ware se retira con 138 capturas y media, que le valen para ser octavo en la lista de los mejores de la historia. Es líder de todos los tiempos en los Cowboys, con 117 capturas.

___

Follow Arnie Melendrez Stapleton está en Twitter como: http://twitter.com/arniestapleton