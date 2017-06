Delta retira patrocinio a teatro por representar a Trump

La obra es parte del festival de la ciudad Shakespeare in the Park, realizado en Central Park. Su director, Oskar Eustis, dijo que la producción "de ninguna manera propugna la violencia contra nadie".

Los mensajes de The Associated Press a El Teatro Público en busca de su comentario no fueron respondidos de inmediato.

Las representaciones de la escena del asesinato comenzaron justo días después de que la comediante Kathy Griffin fue criticada por posar con una fotografía en la cual sujetaba en la mano una ensangrentada representación de la cabeza de Trump.