Delta Airlines dice que investiga supuesta discriminación

El comunicado de la empresa surgió después que Adam Saleh publicó el video en Twitter.

Saleh dijo a ABC News (http://abcn.ws/2i2xFaw) que estaba hablando con su madre por teléfono, en árabe, cuando una mujer dijo a un miembro de la tripulación de Delta que se sentía insegura.

Delta dijo que estaba "recopilando todos los hechos antes de llegar a alguna conclusión".

Saleh es conocido por videos de bromas publicados en YouTube, incluido uno en el que supuestamente se mete de contrabando a un vuelo comercial australiano en una maleta. Dijo a The New York Times (http://nyti.ms/2hJ2402) que el incidente no era una broma.