De vuelta en Miami, Federer sortea su debut ante Tiafoe

De vuelta a Key Biscayne tras dos años de ausencia, Federer se adelantó tras un impecable desempate en un primer set en el que ambos jugadores no bajaron la guardia con el saque. Al final, Tiafoe se fue desdibujando con sus devoluciones.

"Creo que tiene un gran futuro por delante", dijo Federer tras un triunfo que lo depositó en la tercera ronda. "Pega fuerte y me gusta su actitud. Eso ayuda bastante.

Federer salió campeón en Key Biscayne en 2005 y 2006, y asoma entre los favoritos al título este año.

Rejuvenecido a sus 35 años, Federer exhibe marca de 14-1 esta temporada, en la que atrapó su 18vo título de Grand Slam en el Abierto de Australia y su coronación en el Masters de Indian Wells la semana pasada.

Federer confía prolongar su buen momento con su primer título aquí en 11 años. Tiafoe, al enfrentar a un Top 10 por primera vez en su carrera, no desentonó.

"Me dio pelea reñida por buen rato", dijo Federer. "Eso te puede poner nervioso de no estar tan seguro. Me pareció que fue un partido entretenido. Ambos jugamos bien, y ambos podemos salir muy felices, lo cual no suele ocurrir en el tenis".

Federer, cuarto cabeza de serie aquí, podría toparse en la tercera ronda con Juan Martín del Potro, si el argentino sale airoso del partido ante el holandés Robin Haase en la sesión nocturna.

Stan Wawrinka, quien el domingo perdió la final de Indian Wells ante su compatriota Federer, despachó en poco más de una hora al argentino Horacio Zeballos.

Zeballos alcanzó los octavos de final en la edición del año pasado, pero no pudo frente a la efectividad del saque del primer preclasificado.

"Creo que fue un tremendo partido, especialmente tomando en cuenta que fue mi primero aquí", dijo Wawrinka, que cedió apenas dos puntos en su primer saque y le quebró el servicio dos veces a Zeballos. "Había mucho viento en la cancha, así que no fue fácil. Estoy contento por mi movimiento, mi juego y mi actitud en general, que fue muy positiva".

El argentino Diego Schwartzman desembarcó en la tercera ronda tras sorprender 6-2, 6-3 al español David Ferrer (27mo cabeza de serie).

David Goffin, Tomas Berdych y Alexander Zverev también superaron la segunda ronda.

En el cuadro femenino, la hispano-venezolana Garbiñe Muguraza volvió a ganar en tres sets, esta vez con un 4-6, 6-2, 6-2 frente a la china Shuai Zhang.