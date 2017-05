Del Potro confirma que jugará el Abierto de Francia

“Estoy muy feliz de volver a París después de cinco años, de jugar otra vez este torneo que es muy lindo, es muy importante, y espero estar en buenas condiciones”, expresó Del Potro el viernes en una entrevista transmitida por la cadena ESPN Argentina. “Para mí estos días sirven de preparación, para saber cómo está mi cuerpo, cómo me adapto a este torneo que hace cinco años que no juego. Tengo días de práctica, espero estar bien para el día que me toque jugar”.

En su última aparición en Roland Garros, Del Potro cayó ante Roger Federer en los cuartos de final en 2012. La “Torre de Tandil”, de 28 años, se ausentó desde entonces del campeonato en arcilla debido a repetidas lesiones de las muñecas.

El sorteo realizado el viernes determinó que el 29no preclasificado enfrentará en primera ronda a un jugador de la ronda preliminar.

Del Potro, que retornó a los primeros planos del tenis el año pasado luego de varias temporadas al borde del retiro, ha disputado siete torneos esta temporada, y su mejor resultado fueron las semifinales en Delray Beach. Antes de caer en tierra batida en Lyon frente al ignoto Gastao Elias, perdió ante Novak Djokovic en los cuartos de final del Abierto de Italia.