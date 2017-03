Del Castillo lamenta no estar en México con "Ingobernable"

La situación es bastante peculiar pues en la producción, que se estrena este viernes en 190 países a través de la plataforma de streaming, interpreta a una primera dama mexicana en fuga, mientras que en la vida real tiene un caso pendiente con las autoridades mexicanas tras haberse reunido con el que fuera el narcotraficante más buscado del país, Joaquín "El Chapo" Guzmán.

La situación legal de Del Castillo implicó que la producción se dividiera entre México, donde se desarrolla la historia, y Los Ángeles, donde la actriz reside y ha decido permanecer hasta tener garantías de su libertad en caso de visitar su país.

"Hemos ganado todos los amparos, poco a poquito", dijo Del Castillo en una videoconferencia de prensa. "Pero no se ha cerrado el caso, entonces hasta que no se cierre el caso y mis abogados me digan que puedo ir, no podré ir, además de que también se abrió otro caso. No es que no pueda, de poder sí puedo, nada más es que no quiero".

El elenco y equipo de producción iba y venía entre México y Estados Unidos durante las grabaciones, por lo que el costo se elevó exponencialmente, dijeron los productores. Sin embargo, la productora mexicana de la serie, Argos, nunca pensó en cambiar a la actriz. La habían contratado antes de que se diera a conocer su contacto con El Chapo por una entrevista realizada por Sean Penn y publicada por la revista Rolling Stone en enero de 2016, y que llevó a que las autoridades mexicanas emitieran una orden de localización y presentación para la actriz.

"No estuve perseguida físicamente como lo está Emilia Urquiza, Emilia sí es perseguida porque la van a matar, yo estuve perseguida mediáticamente", afirmó sobre su intrépido personaje en "Ingobernable". "Las dos tenemos en común que queremos demostrar nuestra inocencia".

Sobre el nuevo caso Del Castillo dijo desconocer de qué se trata y agregó que si lo supiera no estaría autorizada a hablar al respecto. Lo que sí afirmó fue que para ella realizar la serie en una situación tan complicada fue catártico.

"Eso de sentirte perseguida, de querer demostrar tu inocencia, de sentir que estás sola contra el mundo, que tienes que estar constantemente contestando mentiras y contestando ataques es algo muy fuerte que no te puedo explicar pero se te queda grabado en el cuerpo", apuntó. "Esa sensación como cuando uno tiene miedo, si ha sentido alguien verdaderamente miedo, por tal vez perder su vida, esas cosas se quedan grabadas".

"Qué tristeza no poder abrazarlos esta noche", expresó Del Castillo entre lágrimas al final del enlace.