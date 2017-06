Defensa de presenta su caso sin testimonio de Bill Cosby

La gran interrogante del lunes era si Cosby testificaría, lo que hubiera sido una movida riesgosa que le habría permitido usar sus encantos con el jurado pero también expuesto a un feroz contrainterrogatorio sobre algunas de las muchas otras mujeres que alegan que el una vez apodado “Padre de América” abusó sexualmente de ellas.

Con la mujer que ha sido su esposa por 53 años, Camille, por primera vez en el juzgado en los seis días que van de juicio, el astro de la TV terminó el suspenso al decirle al juez que decidió no subir al estrado tras conversarlo con sus abogados.

El juez Steven O'Neill le hizo a Cosby una serie de presuntas diseñadas para asegurarse de que estaba consciente de su derecho a rendir declaración y no fue presionado a decidir no hacerlo. Cosby habló alto cuando respondió "¡SÍ!" o "¡NO!".

El único testigo de la defensa fue el detective que encabezó la investigación en 2005 por alegatos de que Cosby drogó y violó a Andrea Constand en su casa a las afueras de Filadelfia el año previo.

El detective Richard Schaffer fue uno de los 12 testigos que declararon en el caso. En su aparición de seis minutos, dijo que Constand había visitado a Cosby en un casino afuera del estado y que la policía sabía que el comediante tenía problemas de la vista desde hace más de una década. Cosby ha dicho que está legalmente ciego a causa del glaucoma.

El juez rechazó un intento de la defensa por llamar otra testigo, una mujer que trabajó con Constand en la alma mater de Cosby, la Universidad de Temple.

Cosby, de 79 años, podría pasar el resto de su vida en prisión de ser hallado culpable. Ha dicho que su encuentro sexual con Constand fue consensual.

Constand, de 44 años y exempleada del programa de básquet femenino de la universidad, declaró la semana pasada que Cosby le dio tres pastillas azules y la penetró con los dedos en contra de su voluntad, mientras ella estaba paralizada y semiconsciente.

The Associated Press no suele identificar a personas que dicen ser víctimas de abuso sexual a menos que éstas lo autoricen, como lo ha hecho Constand.