DDHH: cifra de fosas clandestinas en México es un misterio

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México no sabe cuántos desaparecidos tiene ni cuántas fosas clandestinas hay en el país.

Un reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) divulgado el jueves encontró que hay distintos registros en el territorio, algunos estados simplemente no aportan datos, las investigaciones no son exhaustivas ni correctas y no existen planes integrales de búsqueda.