David Price no se someterá a cirugía

El lanzador zurdo viajó el jueves a Indianápolis, para consultar a los médicos James Andrews y Neal ElAttrache, quienes asistieron en esa ciudad a un encuentro con cazatalentos de la NFL. Se espera que Price regrese este sábado al complejo de entrenamiento de pretemporada de los Medias Rojas en Fort Myers, Florida.

"¡Indianápolis está algo fría ahora, así que me dirijo a Fort Myers!", tuiteó Price el viernes.

El manager John Farrell dijo que el diagnóstico fue el mejor posible para Price, quien descansará y recibirá tratamiento por entre siete y 10 días. Se desconoce cuándo volverá a lanzar.

"Fue un análisis muy positivo, en vista de las preocupaciones que había hace un par de días", destacó Farrell, después de que Boston aplastó 9-1 a los Bravos de Atlanta en Kissimmee. "La estrategia que seguiremos con él consiste en darle medicamentos y tratamiento... Luego volveremos a evaluarlo".

Por los Bravos, el abridor colombiano Julio Teherán permitió tres hits y ninguna carrera en tres episodios, durante los que recetó tres ponches.

___

Cardenales 2, Nacionales 1, en 10 entradas

WEST PALM BEACH, Florida — Stephen Strasburg evitó hacer el windup en los 23 lanzamientos que realizó durante el encuentro que una parte del plantel de los Nacionales de Washington perdió 2-1 en 10 entradas ante los Cardenales de San Luis.

"No trato de reinventarme, sino de simplificar las cosas lo más que pueda y de repetir mis movimientos", explicó Strasburg, luego de su primera aparición en la pretemporada. "Siento que, a medida que he envejecido, por alguna razón, el windup ha sido un problema para sentirme bien en el montículo. Trato de no mover tanto la pierna hacia primera o tercera y de concentrarme mejor en el aterrizaje".

Strasburg comentó que la idea se le había ocurrido tras observar a Yu Darvish, de Texas, y al venezolano Carlos Carrasco, de Cleveland.

___

Azulejos 3, Yanquis 2

DUNEDIN, Florida — El dominicano José Bautista disparó su segundo cuadrangular de la pretemporada, un leñazo de dos carreras, y los Azulejos de Toronto superaron 3-2 a los Yanquis de Nueva York.

Otro quisqueyano, Francisco Liriano, recetó tres ponches y permitió dos hits y ninguna carrera en dos episodios por Toronto. Su compatriota Luis Severino, quien compite por un puesto en la rotación de los Yanquis, recibió dos anotaciones y cuatro inatrapables en dos innings y un tercio, durante los que ponchó a cuatro enemigos.

___

Nacionales 8, Marlins 5

JUPITER, Florida — Giancarlo Stanton se fue de 2-0 en el duelo que los Marlins de Miami perdieron 8-5 ante los Nacionales de Washington.

El astro de los Marlins ha bateado apenas de 11-1 en esta pretemporada. En cambio, el dominicano Marcell Ozuna sacudió un vuelacerca solitario por Miami.

___

Mets 11, Astros 3

PORT ST. LUCIE, Florida — En su debut durante esta pretemporada, Noah Syndergaard toleró un inatrapable y concedió dos boletos a lo largo de dos innings de blanqueada, para que los Mets de Nueva York aplastaran 11-3 a los Astros de Houston.

Neil Waker bateó de 3-2, con un jonrón de dos carreras; Lucas Duda añadió un doblete de dos anotaciones y el cubano Yoenis Céspedes conectó de 3-2, para elevar su promedio a .455.

___

Piratas 5, Orioles 2

BRADENTON, Florida — Wade Miley permitió cuatro carreras y abandonó el duelo luego de que un lineazo del venezolano Elías Díaz lo golpeó en el antebrazo y en el costado izquierdo, durante el juego que los Orioles de Baltimore perdieron 5-2 ante los Piratas de Pittsburgh.

Gerritt Cole, el abridor de Pittsburgh, toleró dos imparables y ninguna anotación en un par de innings.

___

Mellizos 4, Filis 3

CLEARWATER, Florida — El dominicano Danny Santana y Danny Field conectaron sendos jonrones solitarios, y los Mellizos de Minnesota superaron 4-3 a los Filis de Filadelfia.

___

Rays 5, Tigres 2

PORT CHARLOTTE, Florida — Rickie Weeks conectó dos inatrapables, incluido un doblete productor, para que los Rays de Tampa Bay doblegaran 5-2 a los Tigres de Detroit.