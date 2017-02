Daniel Ortega propone derogar impuesto a bienes de Colombia

En un acto público en Managua la noche del martes Ortega dijo que la derogación del gravamen a los productos manufacturados o ensamblados en Colombia permitirá facilitar las relaciones comerciales con esa nación.

"Para esta decisión se tomó en cuenta, incluso, que ya el punto que nos tensionaba, el diferendo, ya fue resuelto por la Corte Internacional de Justicia de la Haya y que Nicaragua está ejerciendo su soberanía en ese mar territorial", dijo Ortega ante el plenario de la Asamblea Nacional al rendir su informe de gestión anual.

Nicaragua aplica el "impuesto patriótico" a Colombia desde diciembre de 1999 cuando fue confirmado un tratado entre el país sudamericano y Honduras por el que ambas naciones se apropiaron de la mayor parte del territorio nicaragüense en el mar Caribe.

El tributo era destinado a un fondo para costear la defensa jurídica de Nicaragua en el diferendo y ya había sido eliminado para Honduras en 2003.

La derogación del gravamen para Colombia era solicitada por el sector privado nicaragüense desde 2012, después de que la Corte Internacional de Justicia emitió un fallo otorgando a Nicaragua un área en el mar Caribe que el país centroamericano calcula en más de 90.000 kilómetros cuadrados y que antes de esa sentencia estaba bajo dominio colombiano.

"Nos parece acertado. Nosotros habíamos pedido desde hace mucho tiempo su eliminación porque era una medida económica en un tema de asunto político y era una medida que al final no produjo ningún tipo de ingresos al país", dijo a The Associated Press el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri.

La iniciativa de Ortega será discutida en los próximos días por la Asamblea Nacional, donde el gobernante Frente Sandinista cuenta con más de 70 de los 92 diputados que la integran.