"Estoy volviendo para Brasil, esa es la realidad", dijo el mediocampista, de 35 años, un día después de que los "millonarios" vencieron 4-3 a Rosario Central en la final del certamen que disputan 75 equipos de todas las categorías del fútbol argentino.

Surgido de la divisiones inferiores de River, D'Alessandro había regresado al club argentino a principios de año cedido a préstamo por el Internacional, equipo del cual era capitán y máxima figura.

"El préstamo acabó ahora en diciembre, hay un tema contractual con Inter que tengo que cumplir", explicó el "Cabezón", que en un año con la camiseta de River ganó la Recopa Sudamericana y la Copa Argentina.

D'Alessandro prácticamente descartó la posibilidad de extender el préstamo con River para jugar la próxima Copa Libertadores debido a que el club brasileño descendió de categoría y buscará conformar un plantel competitivo para volver a primera división.

"Es una situación complicada para Inter, difícil, nueva. Tendré algunas reuniones para ver el proyecto... si me toca quedarme voy tratar de hacer lo mejor para devolver al Inter al lugar donde se merece", explicó el futbolista, quien jugó ocho años en Porto Alegre y ganó la Copa Libertadores 2010, entre otros títulos.

En tono de despedida, D'Alessandro recordó que "había muchas dudas sobre mi vuelta, si podía o no darle algo al club. Sacando los títulos, para mí el trabajo fue muy bueno, con un cuerpo técnico que me rejuveneció, me exigieron al máximo y pude responder, eso me deja feliz y contento".