Dakar: Peterhansel se corona y logra su 13 Rally Dakar

Loeb ganó las 11ma y 12ma etapas del Rally, pero Peterhansel, su compatriota y compañero de Peugeot, se mantuvo en la punta de la tabla general con varios minutos de diferencia y se adjudicó su 13ra corona, revalidando su título extraoficial de "Monsieur Dakar". Este es el séptimo Dakar que gana Peterhansel en la categoría de autos, tras obtener otros seis en motos.

La última especial del sábado consistió en un recorrido corto desde Río Cuarto, en la provincia central de Córdoba, a Buenos Aires.

La tercera posición en el podio fue para Simon Després, también del equipo de Peugeot, que logra de esta manera un triplete.

Por su parte Sam Sunderland, de KTM, se adjudicó la primera posición en motos tras llegar en sexto lugar en la última etapa y se convierte en el primer británico en ganar un Dakar.

"Increíble, cuando he cruzado la meta me he emocionado. Llevar todo el peso de la carrera sobre los hombros durante más de una semana es un peso tremendo. Es el primer Dakar que termino y finalizo en primera posición, es de locos. Estoy sin palabras", declaró un emocionado Sunderland a su llegada.

"Soy el primer inglés que gana el Dakar y espero que ayude a generar mayor interés por esta prueba en mi país", añadió.

El ruso Eduard Nikolaev, del equipo Kamaz, ganó el campeonato en la categoría de camiones y también su última etapa y obtiene su segundo Dakar después de haberse coronado campeón en 2013.

El Rally Dakar comenzó a disputarse en 1979 por caminos de Europa y África, y se trasladó a Sudamérica en 2009 por cuestiones de seguridad, tras actos terroristas. El rally de 2017 atravesó Argentina, Bolivia y Paraguay en un exigente recorrido de unos 9.000 kilómetros.