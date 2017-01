Dakar: Peterhansel gana etapa y Loeb lidera la carrera

Peterhansel, una docena de veces campeón de esta competencia, seis en motos y otras tantas en autos, relegó en la etapa a sus compañeros de equipo, el español Carlos Sainz y Loeb, en ese orden. Peterhansel, tercero en los cómputos generales, cronometró 4:18:17 horas, seguido por Sainz, ahora segundo en la general, mientras que Loeb sigue liderando la carrera a 3:08.

El argentino Orlando Terranova finalizó sexto y figuraba octavo en la tabla general.

En motos, el español Joan Barreda (Honda) pulverizó a sus rivales y ganó la etapa al aventajar por más de 13 minutos a sus rivales, y además se quedó con el liderato de la competencia. Barreda marcó un tiempo de casi cuatro horas y 23 minutos seguido por el británico Sam Sunderland (KTM), a 13:29 minutos, y el portugués Paulo Gonçalves (Honda) a 17:20.

El australiano Toby Price (KTM), actual campeón y que líder de la general, quedó a unos 23 minutos del piloto español.

El chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna) finalizó cuarto en la etapa y quedó en el mismo puesto en la general.

"Ha sido una etapa rápida en la que hemos cogido mucha altitud. Se nota cuando uno rueda a más de 4.000 metros, el cuerpo no responde de la misma manera", declaró Quintanilla, tercero en la última edición. "Reconozco que no ha sido un buen día para mí. He perdido tiempo pero estoy contento de haber terminado entre los mejores".

Barreda lidera la general con poco más de siete horas y media, aventajando a Sunderland por a casi 12 minutos y a Goncalves por unos 15.

La tercera etapa, que se corre en el norte argentino, unió a la ciudad de San Miguel de Tucumán con la de San Salvador de Jujuy, con un trayecto de 780 kilómetros, 364 de ellos cronometrados.

El recorrido incluyó el cruce de ríos secos y senderos de unos casi 5.000 metros al nivel del mar.

En la cuarta etapa del jueves, la caravana llegará a Bolivia, tras partir de la ciudad de San Salvador de Jujuy y arribar a la de Tupiza, en un trayecto de 521 kilómetros, 426 de ellos cronometrados.