Daily News, ProPublica ganan Pulitzer por casos de desalojos

NUEVA YORK (AP) — El New York Daily News y ProPublica ganaron el lunes el Pulitzer a reporteo de servicio público por destapar cómo la policía abusó de leyes para desalojar de sus casas a cientos de personas, la mayoría pobres de minorías étnicas.

En un año en el que la tumultuosa campaña presidencial dominó el ámbito noticioso en Estados Unidos, David A. Fahrenthold, del The Washington Post, ganó el Pulitzer al mejor reportaje nacional, por exponer prácticas cuestionables de la fundación caritativa de Donald Trump. Personal del The New York Times recibió el galardón al mejor reportaje internacional por su trabajo sobre los esfuerzos del presidente ruso Vladimir Putin para proyectar el poder de Moscú en el extranjero.