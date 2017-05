Daddy Yankee cosecha los frutos de su reggaetón

“Es la primera vez que me encuentro en esa lista de popularidad, en el Top 10 (del Hot 100 de Billboard). ... De verdad me siento muy bendecido de ver lo que está ocurriendo, es increíble. ‘Despacito’ ha sido un fenómeno mundial”, dijo Daddy Yankee en una entrevista telefónica con The Associated Press desde su natal Puerto Rico. “Entiendo que el streaming ha tenido mucho que ver con que nosotros estemos en la misma palestra de cualquier artista mainstream americano y creo que nosotros tenemos un público que es mundial, lo que pasa es que no se podía registrar en números”.

Plataformas internacionales como Spotify y YouTube, dijo, han ayudado a poner las cosas en perspectiva.

“Es lo que yo siempre he venido hablando hace años, antes de esto sucediera, que nosotros nos escuchamos a nivel mundial”, señaló. “Es bueno para nosotros aparecer en las listas de popularidad, las más altas, pero tampoco es algo que signifique que sin aparecer en las listas no estemos al nivel de popularidad de cualquier artista en las listas americanas porque los números del streaming en ocasiones son mayores que los de ellos. Entonces cuando hablamos a nivel global, pues tienen que mirar con mucho respeto al movimiento urbano”.

Más de una década después de que “Barrio fino” se convirtiera en el álbum más vendido de música urbana latina y su tema “Gasolina” en un megaéxito mundial, Daddy Yankee continúa siendo uno de los nombres más influyentes y reconocibles del género, con más de 11 millones de discos vendidos, más de 36 millones de seguidores en las redes sociales y reconocimientos que incluyen un Latin Grammy.

“A lo largo de los años, Daddy Yankee ha sabido descifrar qué se necesita para hacer un hit, y constantemente, logra los hits. El año pasado lo hizo con ‘Shaky Shaky’, y con ‘Despacito’ le da ese ‘push’ extra a un gran tema”, dijo a la AP Leila Cobo, directora ejecutiva de contenido y programación latina de Billboard. “Yankee se mantiene muy actualizado en todas las tendencias de la música, y también es un maestro a la hora de promover y de hacer su marketing, tanto tradicional como digital”.

Es algo que Daddy Yankee le atribuye a su pasión por la música y a imponerse a sí mismo nuevos desafíos: “Cuando tú te retas a ti mismo y sabes que eres tú contra ti mismo para tú seguir avanzando es lo mejor que te puede suceder como persona, porque siempre vas a querer dar lo mejor de ti. Y es lo que yo hago, es lo que me entretiene, siempre retarme y lanzar una canción mejor que la última que he lanzado”.

Hasta hace algunos años, cuando se hablaba de reggaetón y de música urbana la mayoría de los artistas conocidos internacionalmente eran puertorriqueños. Ahora triunfan también colombianos como Maluma y J Balvin y venezolanos como Nacho, entre otros.

“Y yo estoy muy orgulloso de eso. Yo me siento muy orgulloso porque para eso trabajé”, manifestó Daddy Yankee. “Siempre trabajé con la visión de abrir las puertas no tan solo para los míos en Puerto Rico sino para todos mis hermanos de América Latina y eso es lo que estoy viendo ahora, talentos de diferentes países, de diferentes nacionalidades, inclusive talentos europeos, no solo latinos, haciendo reggaetón. Me siento orgulloso de que pude comenzar algo que tuvo un choque cultural en el mundo entero y estoy viendo los frutos de eso”.

Para el intérprete, la música es impredecible: “Uno tiene la intuición de que tiene buena música en el estudio, pero a última hora el crédito se lo lleva el público, 100%, porque lo ha llevado de manera orgánica al tope de las listas”.

Tras una serie de actuaciones este mes en El Salvador, Guatemala y México, Daddy Yankee saldrá en junio en una gira de dos meses por Europa e Israel.

___

Sigal Ratner-Arias está en Twitter como https://twitter.com/sigalratner

___

En Internet:

http://www.daddyyankee.com/