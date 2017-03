'Cubo' Torres se revitaliza en la MLS

El "Cubo" Torres vivió su mejor campaña dentro de la MLS en 2004, también bajo las órdenes del colombiano Cabrera pero en Chivas USA, un equipo actualmente desaparecido. Marcó entonces 15 goles en 29 partidos disputados de inicio, y fue elegido para el equipo de estrellas de la MLS.

En tres partidos con Houston durante esta campaña, Torres ha lucido imparable.

"No hay duda de que tener a alguien que me conoce y que confía en mí me ha ayudado", comentó el delantero de Guadalajara. "Pienso que todos los jugadores, incluido yo, estamos muy contentos con el cuerpo técnico y con el trabajo que está haciendo. Van a ayudarnos a obtener los resultados que necesita el equipo".

Tras el naufragio de la organización de Chivas USA, Torres firmó un convenio con el Dynamo, bajo la figura de "jugador designado". Pasó seis meses de 2015 cedido a préstamo a al Guadalajara, el club del que surgió en México, antes de incorporarse a Houston para la Open Cup de ese año.

Sin embargo, no había recuperado el nivel que mostró en Chivas USA.

El Dynamo tampoco había visto la suya. Finalizó la temporada anterior en el décimo puesto de la Conferencia del Oeste, muy lejos de los boletos de playoffs.

Houston destituyó al técnico Owen Coyle a la mitad de la campaña pasada. A finales de octubre, contrató a Cabrera, con la esperanza de regresar a la postemporada, instancia que no disputa desde 2013.

"Erick tiene el talento, y si está motivado, como lo está ahora, sólo va a mejorar", afirmó Cabrera. "Ahora tenemos que asegurarnos de que éste no sea un trabajo individual, sino colectivo, porque eso es lo más importante. Al final, el equipo es lo más importante".

Torres ha anotado en cada uno de los tres cotejos de Houston. Es la primera vez desde 2014 que marca en tres compromisos consecutivos.

Acumula 25 goles de por vida, con lo que es el máximo anotador mexicano en la MLS.

El Dynamo suma seis puntos. Sus siete goles lo ubican como el tercer equipo más productivo en la campaña.

Torres dijo que en esta temporada ha desarrollado una buena química con otros dos delanteros hondureños Alberth Elis y Romell Quioto.

"Nos entendemos realmente bien, Quioto, Elis y yo. Podemos anotar y hemos hecho cosas para ayudar al éxito del equipo. Sé que vamos a seguir trabajando y mejorando", vaticinó. "Sé que todos vamos a unirnos y a hacer lo correcto, para nosotros y para el equipo".