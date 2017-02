Cruz Azul busca salir de mala racha en el Clausura mexicano

La "Máquina", que este torneo le apostó al entrenador español 'Paco' Jémez para intentar regresar a una liguilla luego de ausentarse de las últimas cinco, acumula apenas cinco puntos que lo ubican como 12do. entre 18 equipos de la primera división.

Santos, que junto con Monterrey son los únicos equipos invictos, tiene nueve unidades y es cuarto.

"No estamos frustrados, estamos con la cabeza en alto porque sabemos que tenemos que seguir trabajando, pero que vamos por el camino correcto", dijo el delantero uruguayo Martín Cauteruccio. "Tenemos que continuar de la misma manera y los resultados van a llegar porque el equipo no baja los brazos".

El partido es el domingo en el estadio TSM de Torreón.

Otro de los grandes que no lo pasa bien en el arranque de torneo es América, que el sábado intentará enderezar rumbo cuando reciba al Puebla.

Las Águilas perdieron a media semana un partido pendiente ante Chiapas y permanecen con seis puntos, en el undécimo escalón.

"No le puedo decir nada a los jugadores porque tuvieron buen manejo y generaron un buen funcionamiento, pero así son los partidos y no me preocupo", dijo el entrenador argentino del América, Ricardo La Volpe. "Perdí y me duele pero no estoy preocupado, eso sería si la figura fuera mi defensa o mi arquero".

Puebla, que es uno de los equipos que luchan por no perder la categoría, ocupa el último puesto de la tabla con apenas dos puntos en cinco fechas.

El sábado, Chivas buscará ganar por segunda ocasión en sus últimos tres partidos cuando enfrente al Atlas en el clásico de esa ciudad.

El "Rebaño Sagrado", que viene de igualar en casa ante Santos, acumula ocho puntos y es octavo de la clasificación. Atlas está dos escaños detrás con siete unidades.

"Siempre trabajas para ganar, nosotros seguimos creciendo futbolísticamente pero hay que ser más contundentes y sé que lo lograremos por cómo trabajamos día a día", dijo el zaguero de Chivas, Jair Pereira. "Atlas viene de menos a más, los he visto, tratan de demostrar cosas claras, salen jugando con pelota parada, así que será un partido duro".

Pumas buscará ligar cinco victorias por primera vez desde el Apertura 2015 cuando visite el sábado al Monterrey.

Los universitarios acumulan 12 puntos y son segundos de la clasificación, sólo superados por Tijuana que tiene la misma cosecha pero una mejor diferencia de goles.

"El equipo anda bien, y con una fuerte competencia interna estamos jugando mejor", dijo el zaguero paraguayo, Darío Verón. "Rayados tiene buenos jugadores, un gran plantel pero nosotros vamos por el triunfo".

En otros encuentros: Querétaro-León, Pachuca-Tigres, Toluca-Veracruz y Chiapas-Morelia.