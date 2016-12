Cronología de eventos tras muerte del fiscal Alberto Nisman

______

2015

14 de enero: Nisman presenta una denuncia contra la presidenta Cristina Fernández, su canciller Héctor Timerman, un diputado y otras cuatro personas por una supuesta confabulación para levantar los alertas rojas de Interpol contra ciudadanos iraníes acusados por la justicia argentina del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en el que murieron 85 personas. Según el fiscal, el gobierno de Fernández negoció con Teherán la impunidad de los sospechosos a cambio de retomar las relaciones comerciales.

15 de enero: Una comisión del Congreso cita a Nisman para que brinde detalles sobre la denuncia contra la mandataria.

Altos funcionarios del gobierno niegan las acusaciones y apuntan a un complot de un sector de la justicia, grupos económicos y servicios de inteligencia internacionales para desestabilizar a la presidenta.

18 de enero: Un día antes de su presentación en el Congreso, Nisman es hallado sin vida en el baño de su apartamento con un disparo en la cabeza y a su lado un arma calibre 22.

19 de enero: La fiscal que investiga la muerte de Nisman, Viviana Fein, informa a la prensa que de acuerdo con estudios preliminares "no hubo intervención de terceras personas" en el hecho, lo cual refuerza la hipótesis del suicidio. No obstante, la causa es caratulada como "muerte dudosa" y no se descartan el homicidio y el suicidio inducido.

La presidenta Fernández publica una carta en su cuenta oficial de Facebook en la cual se pregunta qué llevó a Nisman "a tomar la terrible decisión de quitarse la vida".

20 de enero: El sitio oficial de información del Poder Judicial difunde casi 300 páginas de la denuncia de Nisman contra la presidenta.

22 de enero: La presidenta Fernández publica una segunda carta en Facebook en la que descarta la hipótesis del suicidio, a la que ella misma había adherido en una primera nota, y denuncia que Nisman fue asesinado. La presidenta apunta a Antonio Stiuso, ex responsable de un sector del servicio de inteligencia enfrentado con el gobierno y que le habría suministrado al fiscal información falsa para la denuncia de encubrimiento.

26 de enero: La justicia imputa al técnico en informática Diego Lagomarsino, quien trabajaba para Nisman, por haberle entregado al fiscal el arma calibre 22 con la que se realizó el disparo que lo mató.

La presidenta Fernández anuncia la disolución de la Secretaría de Inteligencia y envía al Congreso un proyecto de ley para crear una nueva agencia federal de inteligencia.

27 de enero: El Ministerio de Seguridad suspende a una docena de agentes federales encargados de la custodia de Nisman.

28 de enero: El experto en informática Lagomarsino declara a la prensa que Nisman le pidió prestada el arma calibre 22 porque temía por la seguridad de sus hijas.

29 de enero: La ex esposa de Nisman y madre de sus dos hijas, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, dice que "tenemos la certeza de que esto fue obra de otra persona".

3 de febrero: La fiscal Fein confirma que en el apartamento de Nisman fue hallado en un tacho de basura un borrador aparentemente redactado por el investigador en el que solicitaba la detención de la presidenta, pero llamativamente el escrito tenía fecha de junio de 2014.

10 febrero: Una pericia revela que no hay rastros de pólvora en la mano del fiscal. No obstante, expertos aclaran que ello no descarta del todo que el fiscal haya disparado el arma.

12 de febrero: La jueza Arroyo Salgado pide en el Congreso denunciar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que un veedor internacional participe en la investigación.

13 de febrero: El fiscal Gerardo Pollicita da curso a la denuncia presentada por Nisman e imputa a la presidenta Fernández por encubrimiento.

18 de febrero: Multitudinaria marcha en Buenos Aires en reclamo de justicia al cumplirse un mes de la muerte de Nisman.

La fiscalía a cargo de Fein anuncia que tomó declaración al ex agente Stiuso.

21 de febrero: La presidenta Fernández califica la manifestación de "bautismo de fuego del Partido Judicial" y profundiza así el enfrentamiento con el fuero federal de la justicia.

26 de febrero: El juez federal Daniel Rafecas desestima la acusación contra la presidenta por encubrimiento que había redactado Nisman y luego fue impulsada por el fiscal Pollicita. Según Rafecas no hay pruebas para avanzar en una investigación contra la mandataria.

1 de marzo: En el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso la presidenta redobla las críticas contra la justicia y la labor de Nisman.

4 de marzo: El fiscal Pollicita apela la resolución del juez Rafecas.

5 de marzo: La jueza Arroyo Salgado presenta un informe de peritos contratados por ella según el cual a Nisman "lo mataron" y reclama a la justicia que no insista en la hipótesis del suicidio.

La fiscal Fein le responde que no puede descartarse el suicidio de acuerdo con el informe oficial de la autopsia realizada por el cuerpo médico forense de la Corte Suprema.

16 de marzo: En disconformidad con la investigación de la muerte de Nisman, Arroyo Salgado pide apartar a Fein del caso.

17 de marzo: La jueza a cargo Fabiana Palmaghini desestima el pedido de la ex esposa de Nisman y ratifica a Fein.

26 de marzo: Una corte federal de apelaciones rechaza por falta de pruebas la denuncia de Nisman contra la presidenta Fernández.

7 de abril: El gobierno denuncia a Stiuso por "presunta violación de los deberes de funcionario público", ya que habría ocultado a sus superiores información vinculada a la pesquisa por el atentado contra la AMIA.

8 de abril: La fiscal Fein comienza a investigar una cuenta a nombre de Nisman en el Bank of America Merrill Lynch de Nueva York de la que es cotitular Lagomarsino y a la que también tienen acceso la madre y la hermana del investigador.

11 de abril: La jueza Arroyo Salgado ratifica sus sospechas de que su ex marido fue asesinado y sostiene que el investigador había recibido varias amenazas en los últimos años.

13 de abril: El presidente de la Corte Suprema de Justicia argentina, Ricardo Lorenzetti, reclama que la muerte de Nisman se esclarezca cuanto antes.

15 de abril: La policía secuestra en la casa de la madre de Nisman un arma calibre 22 que pertenecería al fiscal.

16 de abril: El jefe de gabinete Aníbal Fernández afirma que la madre de Nisman debería haber sido detenida tras acusarla de entorpecer la investigación de la muerte de su hijo. "Todos los elementos que hay indican que hay demasiadas cosas que pasaron cerca de la señora que tienen que ver con ocultamiento de pruebas", sostiene el funcionario.

20 de abril: El fiscal ante la Cámara de Casación Penal Javier De Luca desestima la denuncia de Nisman contra la mandataria y la causa queda archivada.

27 de abril: Se conforma una junta médica que analizará los informes periciales de la fiscalía y la querella para determinar si Nisman se suicidó, fue asesinado o inducido a matarse.

6 de mayo: La junta médica comienza a debatir los peritajes realizados por la fiscalía y la querella.

21 de mayo: La fiscal Viviana Fein informa que la junta médica le entregó dos informes contradictorios sobre cómo se produjo la muerte de Nisman.

1 de junio: La fiscal Viviana Fein niega que se registraran irregularidades en las primeras pericias en el departamento de Nisman tras el hallazgo de su cuerpo, luego de conocerse un video en el que se observa a policías sin cumplir algunos protocolos, como el uso de guantes.

28 de agosto: El juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordena el interrogatorio de familiares y allegados a Nisman por presunto lavado de dinero en el marco de una investigación sobre movimientos sospechosos en una cuenta bancaria en Nueva York de la que el investigador era apoderado.

7 de septiembre: La fiscal Viviana Fein dice que todavía no sabe si Nisman fue asesinado, se suicidó o lo indujeron a matarse y anticipa que lo más probable es que anuncie sus conclusiones después de octubre, cuando se celebrarán las elecciones para elegir al sucesor de la presidenta Cristina Fernández.

8 de septiembre: Sandra Arroyo Salgado, jueza federal y ex esposa de Nisman, reafirma su opinión de que fue asesinado al considerar "una prueba concluyente" un peritaje que reveló que la pistola que efectuó el disparo que mató al fiscal deja rastros de pólvora en la mano de quien aprieta el gatillo, lo que se contrapone con el hecho de que no se detectara esa sustancia en los estudios efectuados al cuerpo del investigador poco después de ser hallado muerto. Sin embargo, la fiscal Fein sostiene que no se puede decir que Nisman "se suicidó ni que lo asesinaron".

2016

15 de enero: El presidente de Argentina Mauricio Macri ordena desclasificar toda la información relacionada con la muerte del fiscal a pocos días de que se cumpla un año del hecho que permanece sin resolver. La medida, que busca avanzar en el esclarecimiento de la misteriosa muerte de Nisman, comprende a la Agencia Federal de inteligencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la Dirección Nacional de Migraciones, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad.

18 de enero: El fiscal es recordado a un año de ser hallado muerto en actos convocados por las principales organizaciones de la comunidad judía argentina. El principal, en una plaza de Buenos Aires, tiene como orador al presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, Ariel Cohen Sabban, para quien el actual gobierno tiene "la responsabilidad histórica" de esclarecer "aquellas causas jurídicas pendientes con la sociedad".

25 de febrero: El fiscal Ricardo Sáenz presenta un dictamen en el que afirma que Nisman fue asesinado y requiere que la investigación del caso quede a cargo de la justicia federal.

29 de febrero: Stiuso se presenta a declarar ante la justicia como testigo para explicar qué tipo de contactos mantuvo con Nisman en las últimas horas de vida del investigador argentino.

1 de marzo: La jueza Palmaghini se declara incompetente para investigar la muerte de Nisman luego de escuchar la declaración testimonial de Stiuso y solicita que el caso pase al fuero federal, algo a lo que se había negado con anterioridad.

2 de marzo: Stiuso declara ante la justicia que Nisman habría sido asesinado por personas relacionadas con el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández. Su abogado, Santiago Blanco Bermúdez, dice que la declaración testimonial de su cliente no se fundamenta en ninguna "prueba concreta" sino "en una interpretación de los precedentes y motivos que pudieron llevar a que lo hayan matado y el por qué".

19 de mayo: Por primera vez, la ex fiscal del caso Vivian Fein considera que la muerte de Nisman fue un suicidio instigado. "Yo considero que Nisman se vio obligado, quizás es muy probable que lo instigaron o indujeron al suicidio, es una posibilidad", afirma a una radioemisora local.

16 de junio: Máximo tribunal penal dice en fallo que no hay pruebas de que Nisman fuera asesinado y ordena cambio de competencia a justicia ordinaria.

21 de septiembre: La Corte Suprema argentina resuelve que la justicia federal, con mayores competencias que la ordinaria, investigue la muerte de Nisman y pone fin a la controversia sobre el derrotero de la investigación.

29 de diciembre: La Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal de Argentina, ordena que se investigue la denuncia de Nisman contra la expresidenta por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado contra la AMIA. Los otros implicados son el ex canciller Héctor Timerman y allegados al gobierno de Fernández (2007-2015).