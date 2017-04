Critican representación de suicidio en “13 Reasons Why”

La sobrecogedora escena ha desatado críticas por presentar el suicidio bajo una luz romántica y ha llevado a que muchas escuelas en el país envíen cartas de advertencia a padres de familia y tutores. Los creadores del programa no tienen remordimientos. Argumentan que su retrato honesto debía ser “resuelto y crudo”.

"Mucha gente está acusando al programa de idealizar el suicidio y siento profundamente _ y creo que todos los que hicimos el programa _ que hicimos justo lo contrario”, dijo el escritor Brian Yorkey, quien ganó un Tony y un Pulitzer por el musical "Next to Normal", que aborda problemas de salud mental. "Lo que hicimos fue retratar el suicidio y lo pusimos como algo muy feo y muy dañino”.

El drama de 13 episodios, coproducido por la actriz y cantante Selena Gómez, está basado en la novela para jóvenes de Jay Asher de 2007 sobre una estudiante de secundaria que se mata y deja 13 grabaciones de voz en las que detalla los eventos que llevaron a su muerte, incluyendo abuso sexual, consumo de drogas y acoso.

Como suele ocurrir con las series de Netflix, la plataforma liberó todos los capítulos el mismo día, el 31 de marzo, lo que hizo que los especialistas en prevención del suicidio expresaran su preocupación por que los adolescentes puedan verla completa sin la posibilidad de analizar detenidamente los temas o hacer preguntas. También dijeron que desearían que el programa incluyera referencias constantes a la línea telefónica nacional de prevención del suicidio.

“Sabemos que históricamente los detalles gráficos sobre el suicidio no son recomendados”, dijo Phyllis Alongi, directora clínica de la Sociedad para la Prevención del Suicidio entre Adolescentes. "Entiendo lo que dicen los productores, pero podría realmente peligroso y creo que debemos ser un poco más responsables”.

Netflix y los creadores del programa señalaron que consultaron con varios expertos en salud mental e incluyeron un programa de 30 minutos titulado "Beyond the Reasons" que profundiza en los temas presentados, además de vínculos a un sitio con materiales relacionados.

La serie tiene una clasificación TV-MA, lo que quiere decir que podría no ser apta para menores de 17 años, y tres episodios con material explícito incluyen advertencias para los espectadores.

Pero algunos profesionales de la salud mental han ido un poco más allá. La Asociación Nacional de Psicólogos Escolares declaró: “No recomendamos que los jóvenes vulnerables, especialmente aquellos que han tenido algún grado de ideas suicidas, vean la serie”.

Los críticos del programa argumentan que la depresión y las enfermedades mentales, claves para entender el suicidio, son pocas veces mencionadas en la serie y que el hecho de que la protagonista Hannah cuente su historia después de la muerte envía un mensaje potencialmente peligroso. También están inconformes con que el consejero escolar que se muestra parezca culpar a la víctima.

La Fundación Jed y la organización Suicide Awareness Voices of Education unieron esfuerzos para crear 13 puntos a abordar entre jóvenes y tutores para analizar mientras ven la serie, incluyendo una advertencia de que la forma en la que el consejero estudiantil es retratado “no es típica” y que “dejar mensajes desde el más allá es una dramatización producida en Hollywood".

Escuelas en todo el país han alertado a los padres de familia para informarles que sus hijos adolescentes podrían estar viendo la serie y los invitan a que la vean con ellos, además de darles información para ayudarles a hablar sobre ella.

En la comunidad de Grand Island en Nueva York, las autoridades escolares advirtieron que la serie “explota el suicidio con fines sensacionalistas”. El mayor distrito escolar de Indiana advirtió en un correo electrónico que la serie “no representa exactamente lo que quisiéramos o esperaríamos que hicieran los individuos si están teniendo problemas o están en una crisis”.

En Maryland, los directores del sistema escolar público del condado de Montgomery notaron que los adolescentes hablaban de la serie y buscaron asegurarse de que los padres tuvieran recursos para responder preguntas difíciles. Una carta de advertencia y vínculos a sitios relacionados fue enviada a los 35.000 estudiantes de secundaria del condado.

"Hay muchas cosas que abordar y digerir. Si eres una mente joven en crecimiento y afectada por lo que ves, esto podría tener un impacto”, dijo Derek Turner, vocero del distrito. "Así que les estamos dando consejos y herramientas”.

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, el suicidio fue la segunda causa de muerte entre niños y jóvenes de 10 a 24 años en 2014.

La doctora Helen Hsu, una psicóloga clínica en Fremont, California, cuyo trabajo incluye la prevención del suicidio en escuelas, ayudó a crear algunos de los guiones de "13 Reasons Why". Dijo que no mostrar el suicidio de Hannah sería casi “evasivo” y que los estudios médicos no han llegado a conclusiones definitivas sobre los riesgos de un contagio de suicidio. Además, los adolescentes pueden encontrar en internet guías gráficas de cómo suicidarse.

"Si crees que tu hijo no ha podido encontrar esto en un segundo en internet en los últimos 10 años estás tristemente equivocado”, dijo. “Decir que esto va a desatarlo es de alguna manera ingenuo. Lo que realmente enfaticé en el guion fue ‘esto se tiene que enfocar en el hecho de que no es glamuroso, que es feo, es doloroso y realmente quiero que se enfoquen en el dolor de los padres y de la gente que se queda detrás’”.

Aunque el suicidio ha sido retratado en programas de televisión, la edad de los jóvenes personajes en "13 Reasons Why" es pionera. Definitivamente ha tocado un nervio sensible: el programa tiene 340.000 seguidores en Twitter y 2,4 millones de me gusta en Facebook.

Gómez, quien ha hablado abiertamente sobre sus propios problemas de salud mental, dijo que estaba preparada para las críticas: “Van a llegar pase lo que pase. No es un tema del que se pueda hablar fácilmente, pero me siento afortunada por cómo le ha ido (a la serie)”.

Yorkey dijo que los creadores querían contar una historia sobre jóvenes “de una manera más honesta a cómo se ha hecho en televisión”.

“Entiendo que es difícil de ver”, dijo. “La intención es que sea difícil de ver porque estas cosas son increíblemente difíciles de entender y quisimos decir ‘este tipo de cosas están pasando en las vidas de los chicos. Pueden mantenerse callados, pueden impedir que los chicos vean programas al respecto, pero eso no hará que deje de ocurrir y deberían estar hablando al respecto’”.

___

Mark Kennedy está en Twitter como http://twitter.com/KennedyTwits