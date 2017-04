Critican a Nordstrom por vender pantalones vaqueros a $425

En las redes sociales, usuarios criticaron a Nordstrom por vender pantalones vaqueros caros que presuntamente se mofan de los obreros.

Mike Rowe, quien fue anfitrión del programa televisivo "Dirty Jobs", dijo en un mensaje en Facebook que los pantalones eran un ejemplo de la "guerra al trabajo" del país y los calificó de "disfraz para gente rica que ve al trabajo como algo irónico".

Representantes de Nordstrom Inc. no contestaron inmediatamente a un mensaje que se les envió en busca de comentarios. No fue posible comunicarse con PRPS, manufacturador de los pantalones y chaquetas.