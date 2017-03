Critican a legislador de Iowa por declaraciones racistas

El representante Steve King, de Iowa, rindió tributo el domingo por Twitter a un político holandés que se opone a la inmigración y se ha expresado en contra del islam. Holanda elegirá primer ministro esta semana.

King, quien ha sido parte de la Cámara de Representantes desde 2003, dijo que Geert Wilders, "entiende que la cultura y la demografía son nuestro destino. No podemos restaurar nuestra civilización con los bebés de alguien más".

En una entrevista el lunes con CNN, King dijo que sostiene lo dicho: "Fue exactamente lo que quise decir", y recalcó que envía el mismo mensaje a los países europeos.

"Necesitamos aumentar nuestras tasas de natalidad o Europa quedará transformada por completo en medio siglo o un poco más", dijo King.

King es conocido por otras declaraciones con alto contenido racial. El año pasado, durante la Convención Nacional Republicana, cuestionó los aportes de los no blancos a la civilización. En 2013, describió a los niños que están ilegalmente en el país de tener "las pantorrillas del tamaño de melones debido a que cargan 34 kilogramos (75 libras) de marihuana a través del desierto".

King dijo que sus comentarios no están enfocados en la raza, pero los críticos difieren.

Un portavoz de la líder de la minoría en la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, instó a los líderes republicanos a condenar las declaraciones de King.

"El vil racismo del legislador republicano Steve King no tiene cabida en una sociedad decente, mucho menos en el Congreso de Estados Unidos", dijo el vocero Drew Hammill.

Presionado al respecto la noche del lunes, el presidente de la cámara baja Paul Ryan dijo a Fox News que estaba en desacuerdo con el comentario.

"Somos un crisol. Mi familia está aquí porque dejaron de crecer papas en Irlanda", subrayó. "La idea estadounidense es este bello concepto que... es que la condición de tu nacimiento no determina tu destino en la vida".

Ryan aclaró que no ha dialogado con King. "Me gustaría pensar que se equivocó y no tenía la intención de decir eso y ojalá lo haya aclarado", dijo.

Al defender sus declaraciones, King dijo a CNN que quiere ver a los estadounidenses "unidos".