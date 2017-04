Crisis norcoreana, “la peor que he visto”: comandante EEUU

Agregó que no le cabe duda que el líder norcoreano Kim Jong Un está decidido a que su país elabore un misil nuclear capaz de llegar al territorio continental de Estados Unidos. Advirtió que si bien hay discrepancias entre las agencias de espionaje sobre cuán avanzado está el proyecto nuclear norcoreano, es solo cuestión de tiempo hasta que Corea del Norte alcance ese poderío. "De eso no me cabe la menor duda", enfatizó.