Creen que 6 niños murieron en incendio en Baltimore

Cuando los bomberos llegaron a la vivienda, el jueves a las 12:30 de la madrugada, vieron que había grandes lenguas de fuego en los tres pisos, y combatieron el incendio desde afuera, dijo el portavoz del departamento de bomberos, el jefe Roman Clark.

"La vivienda estaba envuelta en llamas cuando llegaron al lugar", dijo Clark por teléfono.

Una mujer y tres niños escaparon de la casa, agregó. Los nueve menores tienen entre 8 meses y 11 años, añadió.

La mujer y dos de los niños están en estado crítico y el tercer menor está grave, agregó Clark.

Hasta ahora se ha encontrado un cadáver, añadió.

William Malone dijo que los nueve menores son sus hijos y que la madre es Katie Malone, quien trabaja en la oficina del congresista Elijah Cummings.

William Malone dijo a The Associated Press que él no estaba en casa al momento del incendio porque estaba trabajando para un restaurante. Agregó que uno de los niños que fue llevado al hospital luego del incendio ya fue dado de alta.

"Todavía sigo en shock, para ser honesto", dijo Malone, quien habló por teléfono desde la casa de un pariente. Añadió que no sabe qué podría haber causado el incendio.

Cummings dijo que Katie Malone ha trabajado como asistente especial en su oficina de Catonsville por casi 11 años.

"Mis colaboradores son como familia y esta tragedia inimaginable nos rompe el corazón y deja atónitos a todos. De nuevo, pido sus oraciones", dijo Cummings en un comunicado.

Michael Johnson, de 55 años, quien vive a una cuadra y puede ver la vivienda desde su casa, describió el incendio como un infierno total.

"Las llamas salían por todas las ventanas, y mientras le echaban agua, parecía que el incendio arremetía contra ellos o algo así. Las llamas salían y salían y salían. Las llamas salían por los lados de la casa. Nunca en mi vida he visto algo así", dijo Johnson.

