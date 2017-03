Crecen reclamos para que Sessions se aparte de investigación

Dirigentes demócratas exigieron que Sessions renuncie a su puesto ante la revelación de que habló en dos ocasiones con el enviado de Moscú durante la campaña. Esas conversaciones con el embajador Serguei Kislyak parecen contradecir las declaraciones que hizo Sessions bajo juramento en sus audiencias de confirmación en el Senado.

La líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, acusó a Sessions de "mentir bajo juramento", y junto con su contraparte en el Senado, Chuck Schumer, pidió su dimisión. Schumer dijo que el Departamento de Justicia debe designar un fiscal especial para investigar la intromisión del Kremlin en la elección.

"No tiene nada de malo reunirse con el embajador ruso. Si no tiene nada de malo, ¿por qué no dice la verdad?", dijo Schumer a la prensa. "Fue algo sumamente engañoso, por decir lo menos".

"He dicho que cuando sea apropiado, yo mismo me recusaré" de la investigación, dijo Sessions el jueves a la televisora MSNBC.

Al menos tres republicanos —los legisladores Jason Chaffetz, de Utah, Darrell Issa, de California y Tom Cole, de Oklahoma— han dicho que Sessions debe apartarse de la investigación.

El líder del bloque mayoritario en la cámara baja, Kevin McCarthy, opinó que Sessions "debe aclarar en qué consistieron las reuniones" con el diplomático ruso. No es inusual que un legislador se reúna con un embajador, añadió, pero si está en duda la integridad de una investigación federal, "creo que sería conveniente" que el funcionario se aparte.

Sessions, un partidario del presidente Donald Trump desde el principio de la campaña y asesor de políticas del candidato republicano, no reveló haber tenido dichas comunicaciones en su audiencia de confirmación para el puesto el pasado enero, cuando se le preguntó si "alguien afiliado" a la campaña sostuvo contacto con los rusos.

Sessions dijo que no se había comunicado con los rusos.

"Jamás me reuní con funcionarios rusos para discutir asuntos de la campaña", dijo en un comunicado el miércoles por la noche. "No tengo idea de qué se trata esta denuncia. Es falsa".

La vocera del departamento de Justicia, Sarah Isgur Flores, dijo que "su respuesta no tuvo absolutamente nada de engañosa".

La vocera de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, sostuvo que la revelación de las conversaciones con Kislyak era "el ataque más reciente de los demócratas al gobierno de Trump". Sostuvo que Sessions "se reunió con el embajador en su carácter oficial de miembro de la Comisión de las Fuerzas Armadas (del Senado), lo cual es totalmente congruente con su declaración".