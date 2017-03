Costa Rica empata en cancha de Honduras, que se complica

Pero Kendall Watson logró el tanto de la igualdad a los 68, y Costa Rica se ubicó en el segundo puesto de la eliminatoria, con siete puntos. México es líder con 10, luego de imponerse 1-0 en su visita a Trinidad y Tobago.

"Nos llevamos un punto porque el equipo demostró mucho en la cancha", valoró el técnico costarricense Óscar Ramírez. "No concretamos muchas veces porque no fue fácil, debido a que no hubo oportunidades. Sin embargo, tenemos espíritu para continuar en la contienda".

Honduras tiene cuatro unidades, para ubicarse provisionalmente en el cuarto sitio y sólo con el boleto para un repechaje contra una selección asiática. Pero su técnico colombiano Jorge Luis Pinto se mostró "contento con el resultado" ante la selección a la que dirigió en el pasado Mundial, llevándola hasta los cuartos de final.

"Lo bueno es que rompimos el sistema defensivo de Costa Rica, a la que hicimos que se agrupara en su terreno y meterse atrás casi todo el tiempo", afirmó.

Respecto de si presentará su renuncia ante el mal desempeño de Honduras en el hexagonal, respondió "por el momento no".

Lozano, delantero del Tenerife de la segunda división en España, anotó de cabeza y llegó a dos goles en la eliminatoria, contando la fase anterior. Watson, zaguero de los Whitecaps de Vancouver en la MLS, aprovechó un tiro de Christian Bolaños y anotó en el rebote.

Fue un partido de muchas acciones bruscas permitidas por el árbitro salvadoreño Joel Aguilar, quien a los 25 minutos dio unos segundos para que algunos jugadores se hidrataran por las altas temperaturas de 33 grados centígrados en el estadio Morazán.

Aguilar amonestó a Bryan Oviedo y Cristian Gamboa de Costa Rica, así como a Maynor Figueroa, de la selección local.

Alineaciones:

HONDURAS -- Donis Escober, Bryan Beckeles, Maynor Figueroa, Henry Figueroa, Emilio Izaguirre, Roger Espinoza, Jorge Claros, Andy Najar (Erick Andino, 8), Mario Martínez (Carlos Discua, 72), Alberth Elis, Anthony Lozano.

COSTA RICA -- Keylor Navas, Cristian Gamboa, Kendall Waston, Giancarlo González, Michael Umaña (David Guzmán, 33), Bryan Oviedo, Joel Campbell (Yestlin Tejeda, 81), Randall Azofeifa (Cristhian Bolaños, 53), Celso Borges, Bryan Ruiz, Marco Ureña.