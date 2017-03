Corrección: REP-GEN HAITI-CASCOS AZULES RETIRADA

CITÉ SOLEIL, Haití (AP) — El 9 de marzo The Associated Press, basándose en información incorrecta de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), identificó erróneamente a un capitán del Batallón Brasileño de la Fuerza. Es el capitán Fernando Gomes, no el capitán Leandro Vieira Barboza.