Corrección a despacho: REP-GEN ARGENTINA-REPRESORES HIJOS

BUENOS AIRES (AP) — En un despacho de The Associated Press del 7 de junio sobre la conformación de un grupo de hijos de represores de la última dictadura argentina, la AP interpretó erróneamente que uno de sus objetivos era pedir perdón por los crímenes cometidos por sus padres. Sin embargo, no buscan pedir perdón, sino sólo condenar los crímenes, exigir justicia y exponer sus experiencias.