Corrección a despacho: FILICIDIO INSPIRADO EN PELICULA

NORWICH, Nueva York, EE.UU. (AP) — En un despacho de la AP sobre una pareja que decide matar a su hijo adoptivo discapacitado tras ver la película "Manchester by the Sea", The Associated Press reportó erróneamente que el protagonista de la cinta era Ben Affleck, cuando en realidad es Casey Affleck. A continuación presentamos una versión corregida de la nota: