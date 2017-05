Corrección a despacho: EUR-ECO ESPAÑA-HSBC

MADRID (AP) — En un despacho publicado el 4 de mayo de 2017 sobre la investigación en España a siete ejecutivos actuales y retirados del banco HSBC por cargos de blanqueo de capitales y organización criminal en el negocio de banca privada, The Associated Press informó que Peter Widmer era el actual presidente de la filial suiza de HSBC, sin embargo, él ya no ocupa dicho cargo. A continuación la versión corregida de dicho despacho: