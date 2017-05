Corrección a despacho: AMN-GEN OEA-VENEZUELA-AP EXPLICA

WASHINGTON (AP) — WASHINGTON (AP) — En un despacho de The Associated Press del 26 de abril que explica las implicaciones de una posible salida de Venezuela de la Organización de Estados Americanos, la AP recibió información incorrecta de la OEA sobre que el retiro de Venezuela del organismo hemisférico también implicaría que abandone otras organizaciones como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el Comité Jurídico Interamericano y la Organización Panamericana de la Salud. La salida de Venezuela, sin embargo, sólo afectaría su participación en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el Comité Jurídico Interamericano, pero no en la Organización Panamericana de la Salud.