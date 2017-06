LONDRES (AP) — La apuesta de la primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, de convocar elecciones anticipadas resultó en un estrepitoso fracaso. Su Partido Conservador perdió la mayoría en el Parlamento, sembrando el caos en el panorama político británico.

Conservadores de May pierden mayoría en Parlamento británico

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Medios británicos, citando fuentes que no identificaron, reportaron el viernes por la mañana que May no tiene intención de renunciar a su cargo a pesar de los llamados a hacerlo.