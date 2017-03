Conservadores critican plan de salud de republicanos

"Vamos a realizar algo que es grandioso y estoy orgulloso de apoyar el plan de reemplazo presentado por la Cámara de Representantes", dijo el martes Trump en la Casa Blanca durante una reunión con legisladores republicanos. "Vamos a actuar. No habrá retardación. No habrá espera ni excusas por parte de nadie".

Mientras tanto, el vicepresidente Mike Pence decía a legisladores republicanos en el Capitolio que ésta era su oportunidad de echar a pique la ley de salud del presidente Barack Obama, y el líder de la mayoría en el Senado Mitch McConnell pronosticaba la aprobación del Congreso para inicios de abril.

Pero se asoman en el horizonte importantes obstáculos luego que algunos renombrados legisladores republicanos anunciaron su oposición, y un grupo conservador tras otro emitió declaraciones contra el plan. Los grupos The Club for Growth, Heritage Action for America, Americans for Prosperity y Tea Party Patriots de distintas maneras ridiculizaron el plan calificando la nueva iniciativa como Obamacare Lite, Obamacare 2,0 e incluso RyanCare, en una pulla al presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan.

La concertada oposición conservadora es una notable increpación al proyecto de ley que los líderes del Partido Republicano esperan cumpla finalmente las promesas para revocar y reemplazar la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, impulsada por Obama, que fueron expresados a los largo de siete años en incontables campañas republicanas por escaños en la cámara baja y el Senado, así como en la contienda presidencial del año pasado. En lugar de ello, los grupos que se están uniendo para oponerse al nuevo proyecto de ley de la Cámara de Representantes incluyen aquellos que se formaron para oponerse a la aprobación de la "Obamacare" en su origen.

"De la manera como está la iniciativa hoy, es Obamacare 2,0", dijeron en un comunicado los grupos Americans for Prosperity y FreedomWorks, los cuales son respaldados por los multimillonarios hermanos Koch. "Aprobarla sería cometer el mismo error que realizaron en 2010 el presidente Obama, Harry Reid y Nancy Pelosi. Millones de estadounidenses nunca verían las mejoras en servicios de salud que les prometieron, justo como el Obamacare", señalaron.

___

Los periodistas de The Associated Press Ricardo Alonso Zaldívar, Stephen Ohlemacher, Mary Clare Jalonick y Andrew Taylor contribuyeron a este reporte.