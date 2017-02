Con tripleta de Kane, Tottenham arrasa a Stoke

Kane alcanzó los 100 goles en su carrera a nivel de clubes al abrir el marcador a los 14 minutos. El delantero inglés también anotó a los 32 y 37, completando su gran actuación al asistir a Dele Alli al filo del descanso.

La octava victoria sucesiva de Tottenham en su feudo de White Hart Lane igualó el récord del club fijado en 2009.

Fue la manera perfecta para que los 'Spurs' enderezaran el rumbo en la Premier tras un turbulento febrero, en el que perdieron ante Liverpool y fueron eliminados inesperadamente de la Liga Europa a manos del club belga Gante.

"Me siento feliz por él (Kane), se lo merece, es un gran profesional", dijo Pochettino. "No me sorprende. Muchas veces les he dicho que, para mí, es uno de los mejores delanteros del mundo".

"No solo ganamos (en White Hart Lane), sino que jugamos bien aquí. Quizás sea porque sabemos que es la última temporada y el ambiente en el estadio es muy especial", añadió.

Stoke ha perdido sus tres últimos partidos ante Tottenham en la Premier, todos con idénticos 4-0.

Kane puso en marcha la goleada con un remate desde el costado derecho del área, luego que Ryan Shawcross no supo despejar un balón.

Pese al abultado marcador, Hugo Lloris fue el protagonista de uno de los momentos clave del partido, a los 23, para preservar la ventaja de su equipo. El arquero francés de Tottenham repelió un remate a boca de jarro de Peter Crouch tras un centro de Erik Pieters.

Recuperado del susto, Tottenham arrasó.

Jan Vertonghen estrelló un remate en el travesaño y Kane se lo perdió por poco con un disparo desde el límite del área.

Pero Kane no perdonó con una volea de zurda al empalmar el tiro de esquina cobrado por Christian Eriksen.

El tercero cayó en una jugada con pelota detenida, facilitado con una pizca de suerte. Su disparo rasante se desvió en la barrera de Stoke, sorprendiendo al arquero Lee Grant y el balón se anidó por el ángulo inferior.

Kane suma 13 goles en sus últimos 11 partidos con Tottenham. Pero también exhibió su clase para generar juego.

Luego de recibir un balón a mitad de cancha, Kane lo elevó sobre Bruno Martins Indi y se enfiló hacia al área antes de servir el centro que Alli clavó en el fondo.

Stoke mejoró tras el descanso, con los de Mark Hughes evitando que Tottenham incrementara el margen. Grant se lució con un par de atajadas ante remates peligrosos de Eric Dier y el voraz Kane.

Tras el triunfo, Tottenham recuperó el segundo lugar de la tabla, a 10 puntos del líder Chelsea, con 12 fechas por disputar.

Stoke marcha décimo, con solo tres goles en sus últimos cinco partidos ligueros.