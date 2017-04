Con grand slam de Lindor, Indios barren a Rangers

No obstante, Lindor había dado la delantera a los Rangers en el quinto acto, cuando juzgó mal la velocidad de Joey Gallo. No pudo evitar la llegada del toletero a la intermedia en un intento por forzar el out.

Había dos fuera, pero la jugada derivó en que se anotaran dos carreras, pues el tiro fue además malo.

Dyson (0-2) permitió que se congestionaran las almohadillas y aceptó una carrera con un boleto, antes de que Lindor sacudiera su vuelacerca por todo el jardín derecho, durante un racimo de cinco anotaciones de Cleveland en el noveno inning.

Fue el primer salvamento que Dyson dejó escapar. En el juego inaugural, permitió tres carreras en un juego apretado y en una derrota por 8-5.

Ha admitido ocho anotaciones en un inning por los Rangers, campeones defensores de la División Oeste de la Liga Americana.

Por los Indios, los dominicanos Carlos Santana de 4-1 con dos anotadas y una producida, Edwin Encarnación de 4-0, José Ramírez de 4-1 con dos empujadas, Abraham Almonte de 3-0 con una anotada. Los puertorriqueños Lindor de 4-3 con tres anotadas y cinco impulsadas, Roberto Pérez de 2-1 con una remolcada. El cubano Yandy Díaz de 4-2 con dos anotadas.

Por los Rangers, los dominicanos Nomar Mazara de 4-3 con una anotada y tres empujadas, Carlos Gómez de 2-0. Los venezolanos Rougned Odor de 4-1, Elvis Andrus de 4-2 con una anotada y una producida.