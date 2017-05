Comisión del COI elogia candidatura de París 2024

En momentos en que el Comité Olímpico Internacional evalúa la posibilidad de designar a París y Los Angeles como sedes de las dos próximas Olimpiadas en septiembre, Baumann dijo que estaba impresionado por el sentido de historia en el corazón de la candidatura francesa.

Muchos sitios significativos en el centro de la ciudad serían usados si París realiza los Juegos. Las carreras de ciclismo de ruta finalizarían en el Arco de Triunfo, las competencias de taekwondo y esgrima se realizarían dentro del Gran Palais, las ecuestres junto al Palacio de Versalles y el volibol de playa al pie de la Torre Eiffel.

"La candidatura de París puede poner el deporte en el medio de esa historia”, dijo Baumann en una conferencia de prensa. “Y está además la historia olímpica, con el barón Pierre de Coubertin, aquí es que nacieron las olimpiadas modernas. Existe un fuerte lazo entre la historia de París, la historia de las olimpiadas y su deseo de realizar los Juegos de nuevo luego de los de 1924”.

El COI fue fundado en parís en 1894 y por el francés de Coubertin y París fue la sede de los Juegos en 1900 y en 1924, además de haber aspirado a los de 1992, 2008, 2012.

Luego que otras tres ciudades retiraron sus candidaturas, Los Angeles y París son las únicas aspirantes para 2024, cuya sede será anunciada en septiembre en una reunión de líderes del COI en Perú.

El COI tiene a cuatro vicepresidentes examinando la posibilidad de conferir las sedes de los juegos del 2024 y el 2028 al mismo tiempo. Una decisión al respecto casi seguramente será tomada antes de una reunión clave en Lausana, Suiza, en julio, en la que París y Los Angeles tendrán otra oportunidad de presentar sus candidaturas a miembros del COI tras recibir el reporte de la comisión evaluadora.

La elección de la ciudad anfitriona se realizará el 13 de septiembre en Lima.

París ha dejado claro que solamente le interesa la edición del 2024, algo reiterado de nuevo por la alcaldesa Anne Hidalgo el martes.

"Yo ni siquiera estoy pensando que no vamos a ganar la sede de los Juegos del 2024”, le dijo Hidalgo a The Associated Press cuando se le preguntó sobre el futuro de la candidatura si París pierde.

Baumann, cuyo equipo evaluador visitó Los Angeles la semana pasada, dijo que las dos candidaturas tienen dos excelentes calificaciones técnicas, pero dos visiones diferentes.

"Tenemos dos candidaturas que no presentan riesgos grandes”, dijo. "Ambas tienen tradición olímpica, instalaciones listas para ser usadas y equipos dedicados. Tienen antecedentes históricos y culturales totalmente diferentes y los miembros del COI tendrán que decidir entre las dos”.