Comisario de Pima: Policías no son agentes de inmigración

El comisario Mark Napier dijo al diario The Arizona Daily Star que si bien colaborará con el gobierno federal, su fuerza no se dedicará a buscar inmigrantes no autorizados.

Es importante que los miembros indocumentados de la comunidad no tengan miedo de presentar denuncias como víctimas o testigos, dijo Napier.

Además de la escasez de personal, con 500 agentes para un territorio de 23.800 kilómetros cuadrados (9.200 millas cuadradas), la cárcel del condado de Pima no cuenta con la capacidad para alojar a grandes cantidades de inmigrantes sin autorización. Tiene en este momento 1.825 presos y capacidad para 2.000.

También el jefe de policía de Tucson, Chris Magnus, ha dicho que su departamento no tiene recursos suficientes para actuar como policía de inmigración.