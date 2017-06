Comienza el juicio de Bill Cosby por abuso sexual

Pero una declaración jurada desclasificada en el 2015 reveló una vida privada despreciable, marcada por un largo historial de relaciones sexuales extramaritales con jóvenes mujeres. Docenas se pronunciaron públicamente para decir que Cosby las drogó y violó.

El juicio solo involucra una de estas quejas: la de la exdirectora del equipo de básquet de la Universidad de Temple Andrea Constand, de 44 años, quien subirá al estrado en un suburbio de Filadelfia esta semana para contar su historia en público por primera vez.

Con un bastón de madera en mano, Cosby llegó al tribunal cerca de las 8:40 a.m. del lunes, en medio de una fuerte presencia mediática. Conversó amigablemente con la actriz Keshia Knight Pulliam, quien interpretó a su hija menor en "The Cosby Show", y juntos entraron al juzgado. Cosby sonrió pero no dijo nada cuando alguien le preguntó cómo se sentía.

La abogada de celebridades Gloria Allred, quien se presentó para el primer día del juicio, dijo a los reporteros que espera que "haya justicia en este caso".

Allred representa a varias acusadoras de Cosby, incluida una mujer que trabajó para la agencia de publicidad del comediante, William Morris. Será la única otra acusadora que podrá testificar durante el proceso.

"No voy a predecir cuál será el desenlace", dijo Allred. "Veremos cuál es la evidencia. Pero este caso no va a decidirse en base a óptica, va a decidirse en base a evidencia, y finalmente el señor Cosby tendrá que enfrentar esa evidencia y confrontar a sus acusadoras".

El juez del condado de Montgomery Steven T. O'Neill espera evitar que los reportes de la prensa afecten el caso como ocurrió en el juicio de O.J. Simpson por asesinato. Las cámaras que dominaron el juicio de Simpson no están permitidas en las cortes de Pennsylvania, pero muchos fotógrafos estarán apostados afuera del juzgado. Al igual que en el caso de Simpson, el jurado se mantendrá aislado.