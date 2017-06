Comey al Congreso: Trump dijo “necesito lealtad”

Los testimonios de Comey serán sus primeros comentarios públicos desde que Trump lo despidió abruptamente el 9 de mayo. Las siete páginas de declaraciones publicadas el miércoles revelan en dramático detalle, y con un estilo de escritor, el desasosiego de Comey con Trump, de quien cree estaba haciendo caso omiso de la tradicional independencia del FBI con respecto a la Casa Blanca.

Hasta que fue despedido, Comey supervisó la investigación federal sobre una posible colusión entre asociados de Trump y Rusia. El despido de Comey indignó a los demócratas, quienes creen que el mandatario estaba tratando indebidamente de detener una indagación que ha pendido sobre su presidencia desde su primer día en el cargo.

El testimonio del exdirector está basado en memorándums escritos de sus interacciones con Trump, algunos de los cuales dice compartió con altos líderes del FBI. Comey describe extensamente una reunión del 14 de febrero en la Oficina Oval en que Trump le solicitó que pusiera fin a cualquier investigación sobre los contactos del despedido asesor de Seguridad Nacional Michael Flynn con el embajador de Rusia en Estados Unidos.

"Entonces él dijo: ‘espero que usted autorice hacer esto a un lado, dejar ir a Flynn. Él es un buen tipo. Espero que usted pueda dejar esto a un lado’", señala Comey, según las declaraciones preparadas. "Yo sólo respondí que ‘es un buen tipo'".

Sarah Huckabee Sanders, vocera de la Casa Blanca, dijo que no está segura de si el presidente había revisado el testimonio de Comey. Cuando se le preguntó si el mandatario sostendría sus aseveraciones previas de que no había buscado la lealtad de Comey ni había solicitado que se cancelara la investigación a Flynn, la portavoz respondió: "no puedo imaginarme que el presidente no sostenga su propia declaración".

Sanders remitió preguntas específicas al abogado externo de Trump, Marc Kasowitz, quien no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Horas antes el miércoles, Trump anunció que planeaba nominar como sucesor de Comey a Christopher Wray, un exfuncionario del Departamento de Justicia. Los directores del FBI son nominados para períodos de 10 años.

___

Testimonio anotado:

https://www.documentcloud.org/documents/3860401-Os-Jcomey-060817.html

___

Eric Tucker está en Twitter como: http://twitter.com/etuckerAP y Julie Pace en http://twitter.com/jpaceDC