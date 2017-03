Comandante condena circulación de fotos de Marines desnudas

El general Robert Neller, en un crítico mensaje en video difundido el martes, dijo que las fuerzas armadas deberían enfocarse en su preparación para el combate y "no esconderse en redes sociales participando o estando al tanto de acciones que son irrespetuosas y dañinas para otros marines. Es vergonzoso para nuestro cuerpo, nuestras familias y para la nación".

El video de casi cuatro minutos que circuló en varios sitios web y redes sociales de los marines representa los primeros comentarios amplios de Neller sobre la polémica que dio pie a una investigación por parte del Servicio de Investigación Criminal Naval (NCIS por sus iniciales en inglés).

Imágenes desnudas de marines, veteranas de todo el ejército y de otras mujeres, fueron compartidas en la página de Facebook "Marines United", acompañadas de mensajes que incluían comentarios obscenos y amenazadores. Las fotografías, que ya no aparecen en el sitio, mostraban a las mujeres en varias etapas de desnudez. Algunas de las mujeres fueron identificadas. El sitio indica que es solo para hombres.

No ha quedado claro cuántos infantes de Marina en activo y otros miembros de las fuerzas estuvieron involucrados o están siendo investigados. Un funcionario del Cuerpo de Marines, que habló bajo solicitud de anonimato debido a que no contaba con autorización para hablar del tema, dijo que al menos un contratista del gobierno fue retirado de su empleo luego de publicar un vínculo que dirigía hacia la página.

Un documento interno del Cuerpo de Infantería de Marina al que The Associated Press tuvo acceso señala que un ex infante de Marina mantenía el Google Drive en el que se compartían las imágenes, y que contaba con más de 30.000 fotografías. Dos mujeres marines en activo presentaron denuncias sobre las fotografías, lo que provocó la investigación de la NCIS. Pero no se sabe cuántas más saldrán a relucir en los próximos días.

En el video, Neller abunda en los valores del Cuerpo de Marines y en la necesidad de que los miembros de las fuerzas armadas se traten unos a otros con dignidad y respeto.

"Al parecer a algunos de los Marines se les olvidaron esas verdades fundamentales y en su lugar actuaron de manera egoísta y poco profesional a través de sus actos en redes sociales", subrayó.

Además de alentar a las víctimas a dar la cara, Neller dijo que los comandantes deben asegurarse de que todos sus elementos entiendan las reglas que rigen su comportamiento, incluyendo en redes sociales. Y señaló que las autoridades deben proteger de cualquier represalia, acoso o maltrato a todas las víctimas que den la cara.

Neller finalizó indicando que si "se necesita hacer cambios, se harán". Y advirtió: "Si no pueden o no están dispuestos a comprometerse para contribuir al 100% con la capacidad de batalla de nuestro Cuerpo al ser un buen compañero y mejorar la cohesión y la confianza, entonces debo preguntarles ¿'en verdad quieren ser Marines'?".