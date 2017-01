Colson Whitehead es finalista a premios PEN America

La historia de Whitehead sobre un joven esclavo en fuga es una de cinco nominadas para el premio literario PEN/Jean Stein, informó PEN a The Associated Press el miércoles. Otros finalistas incluyen a Jane Mayer por "Dark Money: The Hidden History of the Billionaires Behind the Rise of the Radical Right", Teju Cole por "Known and Strange Things", el poeta Tyehimba Jess por "Olio" y Hisham Matar por "The Return: Fathers, Sons and the Land in Between".

El premio Stein es otorgado a "una obra literaria de cualquier género por su originalidad, mérito e impacto".

PEN también anunció a los finalistas en otras nueve categorías competitivas, desde mejor obra científica a obra sobre deportes y el premio PEN/Robert W. Bingham al mejor debut de ficción, dotado con 25.000 dólares, entre cuyos nominados se destacan "The Mothers" de Brit Bennett, "Homegoing" de Yaa Gyasi, "Hurt People" de Cote Smith, "Insurrections" de Rion Amilcar Scott y "We Show What We Have Learned & Other Stories" de Clare Beams.

"Los premios PEN America reconocen textos que interpretan el mundo para nosotros", dijo el autor y presidente de PEN America, Andrew Solomon, en un comunicado. "Al reconocer a los finalistas hoy reafirmamos el poder de la literatura para sostener la verdad en un mundo de posverdad, de mantener un discurso moral y de articular los valores humanistas que trascienden el populismo explotador y anti-intelectual".

Cole es el primer autor en los 54 años de historia de los premios PEN que es nominado en dos categorías. Su libro es también finalista al premio de ensayo PEN/Diamonstein-Spielvogel, dotado con 10.000 dólares, junto con nominados como "A Woman Looking at Men Looking at Women" de Siri Hustvedt, "The Art of Waiting" de Belle Boggs, "The Girls in My Town" de Angela Morales y "Becoming Earth" de Eva Saulitis.

Para el premio PEN/John Kenneth Galbraith a obras de no ficción los finalistas son Matthew Desmond por "Evicted: Poverty and Profit in the American City", Patrick Phillips por "Blood at the Root: A Racial Cleansing in America", Sam Quinones por "Dreamland: The True Tale of America's Opiate Epidemic", Laura Secor por "Children of Paradise: The Struggle for the Soul of Iran" y Anjan Sundaram por "Bad News: Last Journalists in a Dictatorship". El premio está dotado con 10.000 dólares.

Los ganadores de los premios Stein y Bingham serán anunciados el 27 de marzo. El resto se dará a conocer el 22 de febrero.

